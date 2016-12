Rottweil. Mit Fußtritten haben zwei derzeit noch unbekannte Personen, vermutlich Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende, am Samstag gegen 22.30 Uhr den rechten Außenspiegel eines in der Grundstraße in Rottweil abgestellten Autos beschädigt. Eine Anwohnerin beobachtete die Tat der unmittelbar darauf flüchtenden Personen und verständigte die Gesetzeshüter. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Rottweil, Telefon 0741/ 47 70, entgegen.