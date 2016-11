Rottweil Für Wahlkreiskandidaten eher schlechte Aussichten

Kreis Rottweil. Bei der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen am Wochenende wurden Kerstin Andreae aus Schramberg und Cem Özdemir aus Bad Urach an die Spitze der Landesliste der baden-württembergischen Grünen gewählt. Hubert Nowack aus Rottweil hat sich freiwillig hinten auf der Liste platzieren lassen. Und das kam laut einer Mitteilung der Grünen so: Ein weiterer Kandidat, Dietrich Burchard, ist wie Nowack selbstständiger Zimmermeister. Die beiden beschlossen, nicht gegeneinander anzutreten und überließen es den Delegierten, nur einen von ihnen auf die vorderen Plätze zu setzen, damit da noch Platz für andere Bereiche und Themen blieb. Und dann schaffte es Burchard zuerst, sich zu platzieren, was Hubert Nowack dazu veranlasste, sich fast ganz hinten anzustellen, auf Platz 38. Gut geschlagen hat er sich trotzdem, finden seine Parteifreunde. In seiner engagierten Rede ging er auf das Handwerk als Mit-Macher der Energiewende ein. Er sprach sich auch vehement gegen die Risiken des Handelsabkommens TTIP aus. Nowack stellte aber auch seine Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit in den Vordergrund. "Er weiß wirklich, wo die Probleme liegen und wo auf der politischen Ebene Handlungsbedarf besteht, bestätigt Sonja Rajsp, Sprecherin der Kreisgrünen, die mit Gabriele Schneider aus Rottweil zu den Delegierten gehörte.