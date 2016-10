Rottweil Für Schuhe, Speiseeis und Schießpulver

Rottweil. Die einen, bunt und fast federleicht, lassen an den Sommer zurückdenken, als man mit ihnen die angesagte oder die seit Jahrzehnten bevorzugte Eissorte aus dem Becherchen löffelte, die anderen sind solide, schwere Zinn-Werkzeuge, sicher aus keinem armen Haushalt, und als Waffe – Schlag-, nicht Stich- – im Zweifelsfall genau so geeignet wie zum Suppe-Auslöffeln: Löffel haben Tradition. Und hohen Gebrauchswert. Und starke Symbolkraft. Wohl jeder hat sie in irgendeiner Form in Verwendung. In seiner Galerie für Schmuck in der Metzgergasse hat Thomas Schlipf dem Löffel eine eigene Ausstellung gewidmet.