Rottweil Für jeden Obdachlosen ein Plätzchen

Rottweil. "Wenn wir Platz haben, tun wir was." Dietmar Greuter, Leiter des Sozialen Zentrums Spittelmühle der AWO, wird ungeachtet des klirrenden Frosts nicht bange: Bei ihm im Neckartal, wo 24 Plätze zur Verfügung stehen, finden Obdachlose in der Regel Unterschlupf. Und wenn er kein Bett mehr zur Verfügung hat, wird an den Omsdorfer Hang ausgewichen. Dort unterhält die Stadt eine Unterkunft für wohnsitzlose Menschen. "Seit dem Herbst gibt es für Notfälle eine zusätzliche Wohnung.

Das ist das erfreuliche Ergebnis der guten Zusammenarbeit mit der Leiterin des Ordnungsamts, Renate Glatthaar", lobt Greuter die positive Entwicklung. Eine mögliche Anlaufstelle für die Obdachlosen ist auch die Polizei. Sie kann, wenn sich ein Hilfe suchender Mensch bei ihr meldet und das Ordnungsamt geschlossen ist – wie an Wochenenden – schnell handeln. Sie bringt diese Person dann in eben diese neu bereit gestellte Wohnung. Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadt, ergänzt: "Wir halten im Omsdorfer Hang 16 Wohnungen bereit und sind mit unserer Kapazität bisher gut hingekommen." Derzeit, so Hermann, seien in der Obdachlosenunterkunft Omsdorfer Hang 16 insgesamt zwölf Menschen untergebracht.

Schlafen im Freien ist ab null Grad gefährlich