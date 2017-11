Rottweil Für guten Zweck

Motto heißt "Verantwortlich leben, solidarisch handeln"

Wie immer werden Linsen, Spätzle und Saitenwürstle auf dem Speiseplan stehen. Das typische Schwoba-Essen gibt es bei der Deißlinger-Kolpingfamilie seit Mitte der 1980er- Jahre. Vorher stand Schlachtplatte auf dem Speiseplan.

Der Erlös kommt von je her Projekten in der "Dritten Welt" zu Gute, aber auch andere Hilfsorganisationen werden unterstützt. Heuer sind es die "Gehörlosenschule" in Ruhuwiko/Tansania und die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe in Schönwald, die mit einer Zuwendung rechnen dürfen. Motto "Verantwortlich leben, solidarisch handeln".