Rottweil "Für die Liebe gibt’s auch kein Rezept"

Rottweil/Villingendorf. Zum Auftakt der Serie steht Uli Schanz, Küchenchef des "Weinhaus Kreuz" in Villingendorf, am Herd. Schweinebäckchen in Lembergersoße mit Brezelknödeln und Spitzkohl gibt es heute als Empfehlung. In der Küche steht schon alles bereit. Noch die Schürze umbinden und die Hände waschen, dann geht es los.

Schweinebäckchen gehören im "Kreuz" zu den besonderen Schmankerln auf der Speisekarte. "Für Metzger waren die Schweinebäckchen auch früher schon eine Besonderheit", erklärt Schanz, der selbst gelernter Metzger ist. Doch bis in die Verkaufstheken hätten es die Bäckchen selten geschafft. Heute sei das anders, da man den Kunden oder Gästen gerne auch mal Besonderheiten biete. Zudem habe sich auch die Qualität des Fleisches geändert. "Die Tiere werden ganz anders gefüttert", erzählt der Küchenchef, während er die trockenen Brezeln in kleine Stücke schneidet – "für die Brezelknödel", merkt er an.

Auf dem Herd köchelt derweil ein Topf mit Rotwein. "Der reduziert ein, den benötigen wir nachher für die Soße." Gleich auf die Flamme nebenan kommt ein Topf mit Milch und Sahne für den Knödelteig.