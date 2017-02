Rottweil Argumente für die Hängebrücke

Die Informationsschrift zum Bürgerentscheid über die geplante Fußgänger-Hängebrücke wird am kommenden Wochenende an die Haushalte in Rottweil verteilt. Außerdem stellt die Stadt eine Informations- und Diskussionsplattform unter der Adresse http://www.mut-zur-bruecke.de im Internet bereit. Am Sonntag, 19. März, sind die Wählerinnen und Wähler in Rottweil zum Bürgerentscheid über folgende Frage aufgerufen: "Soll die Stadt Rottweil die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ein privater Investor eine Hängebrücke zwischen dem Berner Feld und der historischen Kernstadt errichten kann?"

In der Informationsbroschüre lässt die Stadt Rottweil alle Seiten zu Wort kommen. Wie es in der Gemeindeordnung vorgeschrieben ist, stellen die Gemeindeorgane, also Oberbürgermeister und Gemeinderat, ihre Auffassung zur geplanten Brücke dar. Investor Günter Eberhardt stellt sich und sein Projekt ausführlich vor. Die Stadt Rottweil erläutert zudem, wie die Hängebrücke in die Infrastruktur eingebunden werden soll. Ein großer Teil der Broschüre ist der Beteiligung der Bürger gewidmet. So werden die Ergebnisse des Bürgerdialogs aus dem vergangenen Jahr dargestellt. Der Bürgerinitiative "Rottweil OHNE Hängebrücke" wurden vier Seiten eingeräumt, um ihre Position darzulegen. Ebenso ist das Bürgerforum Perspektiven Rottweil berücksichtigt.

Eine Erläuterung der Stadt Rottweil unter der Überschrift "So funktioniert der Bürgerentscheid" und eine Übersicht der wichtigsten Termine und Links zu weiteren Informationsmöglichkeiten im Internet runden die insgesamt 24-seitige Broschüre ab. Ergänzend zum Informationsangebot in Papierform hat die Stadt Rottweil auch eine eigene Webseite ins Netz gestellt, auf der sich auch eine Dokumentation der bislang erfolgten Bürgerbeteiligung findet. Zudem sind Links zum "Bürgerforum Perspektiven Rottweil", zur Bürgerinitiative "Rottweil OHNE Hängebrücke" und zur "Neckar Line" aufgeführt. In einem Abschnitt "Aktuelles" werden neue Presseartikel und Pressemitteilungen dokumentiert. Und wer möchte, kann unter "Meinungen" mit der Stadtverwaltung über das geplante Projekt in die Diskussion eintreten und Fragen stellen.