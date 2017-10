Rottweil Für den Krisenfall bestens gewappnet

Rottweil/Zimmern o. R. Wenn im Katastrophenfall die Smartphones mangels Netz unbenutzbar sind und die Stromnetze zusammenbrechen sollten, könnten die Funkamateure noch wichtige Kontakte aufrechterhalten. Der DARC-Ortsverband Rottweil besteht aus etwa 60 Mitgliedern. Einer von ihnen ist Joachim Harteker, der alles griffbereit in seinen Funk-Koffern hat und innerhalb einer halben Stunde einsatzbereit ist. Mit mobiler Antenne und Autobatterie im Handgepäck versorgt, ist er in der Lage, etwa zwei bis drei Tage ohne Stromnetz auszukommen und Kommunikation mit anderen Funkamateuren deutschland- oder weltweit zu betreiben. So dient der Amateurfunk oft als eines der letzten Kommunikationsmöglichkeiten in Krisenfällen, egal ab beim Erdbeben in Mexiko, Überflutung und Orkan in Amerika oder Feuerbrüsten im Süden Europas.

Um dies zu üben, haben die Rottweiler Funkamateure ein Wochenende lang ihre Funkanlagen mit Batterien, Solarzellen und Notstromaggregat versorgt und Funk-Verbindungen innerhalb und auch außerhalb Deutschlands erprobt.

Eine nette Verbindung ergab es dabei auf Kurzwelle zu einer Hallig in der Nordsee, die gerade bei Flut von der Außenwelt abgeschnitten war und so ein gutes Beispiel darstellte, um Notfunk den Zuhörern zu präsentieren.