Rottweil Für den Alarmfall hapert es noch an kleinen Details

Rottweil. "Momentan ist es eine sehr teure Feuerwehrgarage." Die Aussage von FWV-Stadtrat Hermann Breucha in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses am Mittwochabend zu den Verzögerungen am Neubau klangen nicht gerade verständnisvoll. Es sei an der Zeit, das Feuerwehrhaus an der Schramberger Straße zu beziehen, appellierte er in Richtung der Feuerwehrkameraden. Weniger bedeutsam ist für ihn hingegen, ob die feierliche Einweihung noch in diesem Jahr Platz im Terminkalender findet.