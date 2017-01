Wenn diese Babys Geburtstag haben, bekommen sie jedesmal ein Feuerwerk. Gleich fünf neue Erdenbürger erblickten an Silvester und am gestrigen Neujahrstag das Licht der Welt. Jonathan (er fehlt auf dem Bild), Celina und Henry wurden schon am letzten Tag des vergangenen Jahres, Alexej und Damian dagegen an Neujahr geboren. Alle fünf erblickten pünktlich und entspannt das Licht, in keinem Fall war ein Kaiserschnitt notwendig. Die Babys stehen übrigens in einer langen Reihe, im Jahr 2016 kamen 808 Kinder in der Helios-Klinik Rottweil zur Welt. Foto: Schönfelder