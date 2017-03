Rottweil Führungswechsel bei Neufraer Feuerwehrabteilung

In seinem Bericht bot der scheidende Abteilungskommandant Armin König einen Rückblick auf das Jahr 2016. Mit 27 Aktiven, sechs Jugendlichen und einem Mann in der Altersfeuerwehr sei man in Neufra gut aufgestellt, so König. Viel Wert lege man nach wie vor darauf, den Nachwuchs für die Feuerwehr zu begeistern. "Besuche im Kindergarten und in der Schule tragen viel dazu bei", betonte König.

Elf Einsätze hatte die Neufraer Feuerwehr im abgelaufenen Jahr – dabei handelte es sich um Verkehrsunfälle, Tierrettung, ausgelöste Brandmelder und Insekteneinsätze. König lobte seine Mannschaft für die ständige Weiterbildung und die Absolvierung verschiedener Lehrgänge. Laut seinem Bericht ist auch die Pflege der Kameradschaft, untereinander und mit den Freunden aus anderen Gemeinden, nicht zu kurz gekommen. König erinnerte die Anwesenden an die vielen Highlights der letzten zehn Jahre, in denen er das Amt des Abteilungskommandanten innehatte. Seiner Mannschaft dankte er für die Unterstützung.

Jens Burkhardt berichtete am Anfang des Abends noch in seiner Funktion als Schriftführer über die letzte Hauptversammlung und nannte Themen, die für die Abteilung Neufra vor einem Jahr im Vordergrund standen: Maßnahmen zum Hochwasserschutz, Maibaumstellen, Organisation der Alarmierung.