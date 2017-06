Rottweil Frühstück für Einheimische und Flüchtlinge

Wie am 1. Mai, als im Salinenmuseum "Unteres Bohrhaus" erstmals die "Begegnung am Bohrturm" stattfand. Der Freundeskreis Asyl hatte gezielt Flüchtlinge aus den arabischen Ländern angesprochen und einen Busservice zum Unteren Bohrhaus organisiert. Es gab deutsche und internationale Speisen und Vorführungen von Tänzen aus verschiedenen Ländern.

Solche spontane Aktionen und Aktivitäten können auch beim Bürgerfrühstück Mitte Juli stattfinden. Die Veranstaltung soll vor allem Raum bieten für die Begegnung. Dabei soll es den Geflüchteten auch möglich sein, ihre Kultur und ihre Lebensumstände darzustellen. Im Musikpavillon wird eine Musikanlage zur Verfügung gestellt. Gedacht ist auch an eine Tauschbörse, so Rauner. "Die einen bieten, die anderen suchen, so kommt das eine zum anderen", so der Präsident der Bürgerstiftung.

Als Kooperationspartner dabei sind die Stadt Rottweil, der b2-Biomarkt, Getränke Mebold und die katholische Jugend Rottweil, die vor allem beim Auf- und Abbau anpackt und die Organisation unterstützt.

Anlass für das Frühstück ist das zehnjährige Bestehen der Bürgerstiftung, erläutert Rauner. Sie wurde 2007 gegründet. Ihr Ziel ist es, das ehrenamtliche Engagement in Rottweil zu würdigen und zu fördern. Zum Ablauf: Rottweiler Bürger bezahlen als Paten mit ihrem Eintrittspreis in Höhe von 15 Euro das Frühstück für einen Geflüchteten mit. Die Flüchtlinge sind somit zur kostenfreien Teilnahme am 16. Juli eingeladen, erläutern die Veranstalter.

Es finden zwei Aktionen auf dem Wochenmarkt statt: am Samstag, 24. Juni, und am Samstag, 8. Juli, können sich Bürger informieren und im Vorverkauf Eintrittskarten am Infostand erwerben. Vorverkaufsstellen sind darüber hinaus die Tourist-Information Rottweil in der Hauptstraße 21 und die Volksbank Rottweil in der Hochbrücktorstraße 27. Restkarten können an der Tageskarte gekauft werden. Kontakt per E-Mail: info@buergerstiftung- rottweil.de