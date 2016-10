Rottweil Früh übt sich

In den Musikspielen nehmen zwei- bis dreijährige Kinder zusammen mit einem Elternteil oder einer anderen vertrauten Person teil. So bekommen auch die Eltern viele praktische Anregungen für das gemeinsame Spielen und Musizieren daheim. Für die Musikspiele bietet die Musikschule vorab einen Schnuppertermin am Mittwoch, 26. Oktober, ab 14.45 Uhr an. Um Voranmeldung im Büro der Musikschule wird gebeten. In den Kursen der musikalischen Früherziehung erhalten Kinder ab vier Jahren alle Grundlagen für das erfolgreiche spätere Erlernen eines Instruments. Hier sind noch einzelne Plätze an verschiedenen Tagen zu vergeben. Alle Kurse finden im Musikschulhaus an der Hochmaiengasse 16 statt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen und das Anmeldeformular sind auch erhältlich auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschule.rottweil.de und unter Telefon 0741/ 49 44 20.