Rottweil/Frittlingen Wildschwein in Wohnung erschossen

Für den Ehemann einer Hausbesitzerin in Frittlingen war obiges Szenario am Mittwoch, 6. Mai 2015, am späten Nachmittag und am frühen Abend kein juristisches Fallbeispiel, sondern Wirklichkeit und erregte einiges Aufsehen. Schließlich kamen nach und nach Nachbarn, Polizei, Feuerwehr, Jagdpächter, Sanitäter, Veterinär und weitere Personen vorbei oder wurden gerufen.

Weil beim Abtransport des mit fünf oder sechs Schuss erlegten Keilers nicht – gelinde gesagt – alles zugegangen ist wie in einem keimfreien und blitzsauberen Operationssaal, hat besagter Mann das Land Baden-Württemberg verklagt. Und diese Klage auf Zahlung von Schadensersatz verhandelt das Landgericht Rottweil. Konkret geht es um 16 185,03 Euro.

Diese Summe setzt sich zusammen: aus dem Reinigen und Desinfizieren des Granitbodens plus Austausch von Fugen (etwa 7700 Euro), dem Erneuern des Rauhputzes an Wänden und im Treppenflur (etwa 3600 Euro), dem Beseitigen der Blutspuren auf dem Dachboden (etwa 3500 Euro) und den Ausgaben für den Sachverständigen plus Kostenpauschale.