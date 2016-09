Rottweil Frischer Wind in den Geschäften

Besonders schön finde sie, wie viele interessante Personen und Geschichten sie durch den Laden schon kennengelernt habe. Ob das Konzept sich lohnt, wird sich erst in Zukunft zeigen, meint Lehmann. Die Stadt habe ihre weltweite Bedeutung aber hauptsächlich dem Hund zu verdanken, deswegen habe sie beschlossen: "Jetzt ist es einfach Zeit dafür."

Doch auch das Ende von alteingesessenen Geschäften gehört zum Wandel: Das Handarbeitsgeschäft "Wolle Rödel" in der Hauptstraße schließt im Dezember seine Filiale. Zu den Hintergründen wollte man weder im Laden noch vonseiten der Geschäftsleitung etwas sagen.

In eine glücklichere Zukunft blickt da das "King George" in der Nähe des Schwarzen Tores: Zum 15. Oktober wird der neue Pächter Orhan Schiffmann aus Sulz die Traditionskneipe neu eröffnen. Zur Übernahme sei es eher spontan gekommen, berichtet Schiffmann. Über Facebook habe er mitbekommen, dass das "King George" einen neuen Pächter suche und so wurde nach Rücksprache mit der Familie entschieden, dass man der Kneipe eine Chance geben wolle. Mit Hilfe seiner Frau und seines Vaters, der langjährige Erfahrung in der Gastronomie habe, werde das Ziel sein, die Kneipe zu "neuem Leben zu erwecken".

Mit dem neuen Konzept soll eine größere Zielgruppe angesprochen werden. Die Kneipe werde einen neuen Anstrich bekommen, denn bisher findet Schiffmann sie viel zu dunkel. Ein neues, moderneres Flair sei nötig.