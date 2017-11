Rottweil Frischer Blues-Sound

Im Gepäck haben die beiden Vollblut-Blueser dabei je de Menge neu arrangierter Blues-Klassiker. Guscht Schmid, dessen Stil zwischen John Lee Hooker und Big Bill Broonzy zu verorten ist, ist seit vielen Jahren eine feste Größe der Nordschweizer Liveszene. Zusammen mit Jochen Braun als Duopartner, der sowohl an E- und Akustikgitarren, als auch auf Dobros, Mandoline, Ukulele und Lapsteel-Guitars überzeugt, verleihen Mr. Pure Blues & Mr. JB den Songs einen neuen, frischen Sound, der die Zuhörer vom ersten Ton an in den Bann zieht.