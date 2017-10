Rottweil Freudentage für Eisenbahnfreaks

Es handelt sich meist um Spenden von Sammlern, die hier zur Verfügung gestellt wurden. Daneben werden wieder für ein geringes Entgelt die beliebten Führerstands-Mitfahrten angeboten, bei denen man die Atmosphäre von Lokführer und Heizer hautnah miterleben kann. Wie immer werden alle aktiven Eisenbahner gerne Rede und Antwort stehen und alle Fragen beantworten.

Bereits am 30. September und 1. Oktober wurden Dampfzug-Pendelfahrten zwischen Rottweil und Schwenningen angeboten. Am Brückentag, dem heutigen 2. Oktober, verkehren Dampfzugpaare zwischen Rottweil und Oberndorf und zurück. Sie starten in Rottweil um 12.25 und 16.25 Uhr und in Gegenrichtung in Oberndorf um 13.10 und 17.10 Uhr. Dazwischen verkehrt ein Dampfzug von Rottweil um 13.54 Uhr nach Villingen und wieder zurück.

Zusätzlich kann man mit einem weiteren Dampfzug ab Rottweil um 12.11 Uhr bis nach Neustadt im Schwarzwald und wieder zurück fahren und bei allen diesen angebotenen Fahrten Nostalgie pur tanken. Die Fahrkarten sind vor Ort erhältlich.