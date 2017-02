Rottweil Freie Wähler kritisieren Activ-Group

Rottweil.

Und wieder gibt es einen Antrag der Freien Wähler im Rottweiler Gemeinderat: Dieses Mal geht es um das geplante Einkaufszentrum im Nägelesgraben. Das kommt seit Jahren nicht über die Planungsphase hinaus, kritisiert die Fraktion. Sie beantragt deshalb, dass die Stadt das Projekt wieder von der Activ-Group zurücknimmt. Das Unternehmen aus Schemmerhofen (Kreis Biberach) soll eigentlich als Investor das Vorhaben entwickeln.

Die Activ-Group ist in Rottweil eine alte Bekannte: Sie hat die neue Jugendherberge realisiert und will die Villa Duttenhofer mit Gastronomie, Tagungsraum, Fremdenzimmern und Büroflächen wieder zu neuem Leben erwecken. Dieses Vorhaben allerdings zieht sich ebenfalls in die Länge, die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen. Immerhin soll dies laut Activ-Group in den kommenden Wochen der Fall sein (wir berichteten).