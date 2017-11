Rottweil Freie Wähler fordern mehr sozialen Wohnungsbau

"Im Baugebiet Spitaläcker wurde auf Antrag der FWV-Fraktion in Rottweil eine entsprechende Baufläche für den sozialen Wohnungsbau reserviert. Darüber hinaus stellt die FWV-Fraktion nachfolgenden Antrag. Neben der Kernstadt könnten auch in den übrigen Stadtteilen weitere Flächen für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt und auch bebaut werden. In den neuen Wohngebieten in Göllsdorf und Hausen ist dies allerdings schwer zu verwirklichen. Bis jetzt sind in den vorhandenen und bebauten Gebieten keine Mehrfamilienhäuser vorhanden und in den neuen Gebieten würden solche Gebäude sehr störend wirken. Anders stellt sich die Situation in den Ortsmitten dar. Ältere landwirtschaftliche Gebäude, teilweise sanierungsbedürftig und leerstehend, könnten zurück gebaut werden. Die freiwerdenden Flächen sollten aktiv durch die Stadt aufgekauft werden. Denn diese eignen sich bestens für eine Bebauung mit größeren Gebäuden und entsprechenden Wohneinheiten. Diese Gebäude fügen sich anders als in den neuen Baugebieten besser in die Umgebungsbebauung ein. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass die Innenentwicklung in den Ortsteilen entsprechend den gesetzlichen Forderungen gefördert wird. Beispielhafte Gebäudekomplexe sind in Hausen und Göllsdorf verwirklicht, und neuerdings in Zepfenhan geplant. Wobei erwähnt werden muss, dass diese Beispiele von privaten Investoren errichtet wurden und nicht dem sozialen Wohnungsbau zugerechnet werden können. Wenn aber entsprechende Investoren einsteigen, könnten auf diese Art und Weise Wohnungen für sozial schwache Familien entstehen. Eine solche Vorgehensweise widerspricht nicht den Beschlüssen des Gemeinderates in der Klausurtagung des Gemeinderates. Die FWV-Fraktion bittet, diesen Antrag im Gemeinderat beschließen zu lassen."