Rottweil freaZer rappt über Liebe und Frieden

Von Graffitti über Break Dance bis Freestyle –­ Giulio Verdesca verspricht für die Veranstaltung "das volle Hip-Hop-Programm". Dass seine andere Art der Rap-Musik ankommt, das zeigen ihm viele positive Reaktionen. "Menschen, die mich nicht kennen, sagen, dass meine Worte ihnen geholfen haben, ihre Einstellungen zu ändern", erzählt der Rapper und ergänzt: "Sie verstehen, was ich ausdrücken will." Seine Texte zeigte der gelernte Bürokaufmann sowohl 50- als auch Zwölf- bis 13-Jährigen. Die 50-Jährigen hatten zuvor zwar noch keinen Rap gehört, die Texte kamen trotzdem gut an.

Die Jüngeren hingegen seien zu ihm gekommen und hätten gesagt, dass seine Musik cool sei, er nicht einfach so was sagt, sondern mit seinen Texten auch was ausdrückt.

Interview im Magazin Men’s Health und Auftritt im Radio

"Ich war echt überrascht, dass meine Musik so eine große Reichweite hat", sagt Guilio Verdesca und betont, dass es ihm wichtig ist, nicht einfach nur etwas zu rappen, sondern mit seiner Musik auch etwas zu geben. So gebe es Menschen, die sich zwar über die Verhältnisse in der Welt beschwerten, aber nichts dagegen unternähmen, sagt er. "Statt zu meckern, will ich etwas unternehmen. Und das mache ich mit meiner Musik". Das, was er fühle und empfinde, könne er in seinen Texten umsetzen und an die Menschen nach außen geben.

Auch das Männermagazin Men’s Health ist auf den jungen Rapper aufmerksam geworden und kontaktierte ihn für ein Interview für die Kampagne "Strong For Life". "Ich habe recherchiert und als ich gesehen habe, dass es das verbreiteste Männermagazin der Welt ist, war ich geflasht", erzählt Guilio Verdesca. Erst als er das Interview abgedruckt im Magazin sah, realisierte er, was eigentlich passiert war.

Vor einigen Tagen folgte ein Radio-Auftritt. "Das ist ein krasses Gefühl". Zu seinen Vorbildern gehören vor allem Ghandi und Buddha. Dies zeigt sich auch in seiner ersten CD "Vishuddha", die in der Musikbox Rottweil erhältlich ist. Vishuddha bezeichne das Kehlkopf-Chakra, das für Kreativität, Reinheit und Ausdrucksstärke stehe. "Ich befasse mich viel mit Spiritualität und war dann bei jemanden, der mir sagte, dass mein Vishuddha am meisten geöffnet sei." Guilio Verdesca ist sich sicher, dass Glaube Berge versetzen kann. "Ich habe von null angefangen, keiner hat mich gekannt. Aber durch meine Einstellung habe ich es bis hierher geschafft."

Weitere Informationen:

