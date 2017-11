Rottweil Franz Bader sagt der Saline Servus

Rottweil/Vöhringen. Auto-Schmid aus Vöhringen wird ab Februar Ansprechpartner für die Kundschaft sein. Das familiär geführte Unternehmen könne durch den neuen Standort in Rottweil die Ausstellungsfläche um 3500 Quadratmeter erweitern. Genug Platz also für die Präsentation einer umfangreichen Gebraucht- und Neuwagenpalette, wie Schmid-Geschäftsführer Markus Jäger betont. Zudem könne man auf weit über 1000 Fahrzeuge von Partnern zurückgreifen.

Eine wichtige Größe bei Partnerschaften für die Schmid-Etablierung in Rottweil ist die ernst+könig GmbH, mit 13 Standorten der größte Ford-Händler in Baden. In Rottweil fungiert dieser bei der Eröffnung eines neuen Schmid-Standorts im Rahmen einer Besitzgesellschaft auch als Grundstücksinvestor, war diesbezüglich der direkte Verhandlungspartner von Bader.

Bodenständig und gediegen wolle man das Rottweiler Ford-Haus weiterführen. Einiges wird modernisiert werden. An der Gebäudestruktur solle aber erst einmal nicht gerüttelt werden, sagt Schmid, der am Standort Rottweil auch voll auf die bisherige Bader-Belegschaft setzt. Mit je 15 Mitarbeitern an den beiden Standorten soll es ein gut verzahntes betriebliches Miteinander geben, zu dem auch ein 24-Stunden-Abschleppdienst gehört.