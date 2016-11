Kreis Rottweil. Die baden-württembergische ÖDP-Spitzenkandidatin Verena Föttinger vertritt die ÖDP bei der Bundestagwahl 2017 im Wahlkreis 285 Rottweil-Tuttlingen Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Kreisverbände Rottweil und Tuttlingen der Ökologisch-Demokratischen Partei / Familie und Umwelt (ÖDP) wurde Föttinger ohne Gegenkandidatur in Deißlingen einstimmig zur Kandidatin bestimmt. Föttinger ist Jahrgang 1956, Diplomtheologin, Mutter von zehn Kindern. Sie war viele Jahre erste Landesvorsitzende. In Bühl wurde sie beim ÖDP-Landesparteitag für die Bundestagswahl im Herbst 2017 auch als Spitzenkandidatin auf Platz 1 der Landesliste gewählt. Sie lehnt das Freihandelsabkommen CETA ab. Die Würde und das Wohl arbeitender und bedürftiger Menschen müsse über dem Profitstreben weniger stehen, so ihr christlicher Ansatz.