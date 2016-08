Rottweil Förderverein lädt zum Nepaltag ein

Deshalb wurde auch der Förderverein gegründet, der innerhalb des ersten Jahres laut Pressemitteilung fast 15 000 Euro sammeln konnte. Alle Spenden gingen zu 100 Prozent an ausgewählte Projekte in Nepal, um so der Bevölkerung wirkungsvoll zu helfen.

Informativer Höhepunkt des Tages ist der Vortrag von einem Ärzteteam, das regelmäßig in Nepal vor Ort ist und deshalb die Not hautnah miterlebt.

Der Festbetrieb mit Bewirtung beginnt am Sonntag 4. September um 11 Uhr. Dabei kann auch das nepalesische Nationalgericht Dal Bath probiert werden.