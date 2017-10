Rottweil Föderalismus tut Bildung gut

Landesschulden tilgen

In der konstituierenden Sitzung des neu gewählten CDU-Kreisvorstands im Gasthaus Waldkauz in Dornhan nannte Teufel eine ganze Reihe von Maßnahmen im Bereich der inneren Sicherheit und gerade im Kultusbereich, die Verbesserungen mit sich bringen: "So nutzen wir die finanzpolitisch gute Situation sinnvoll für die beiden wichtigen Bereiche und können Einsparungen in Höhe von 600 Millionen Euro vornehmen. Darüber hinaus wollen wir endlich damit beginnen, Landesschulden zu tilgen".

Die rund 740 zusätzlichen Deputate im Lehrerbereich sollen mit dazu beitragen, dass "unsere Schulen wieder die Qualität und den Standard erreichen, den wir gemeinsam anstreben". Weiter zählt Teufel die Tatsache, dass durch das Vorlegen der Grundschulempfehlung an den weiterführenden Schulen mehr Transparenz auf den Weg gebracht wird, zu den Pluspunkten. Er begrüßt den Start des Aufbaukurses Informatik an den Gymnasien und der digitalen Bildungsplattform als weiteren bildungspolitischen Schwerpunkt, heißt es in einer Mitteilung.