Rottweil. Das Rottweiler Mehrgenerationenhaus Kapuziner lädt ein, am Sonntag, 9. Juli, ab 17 Uhr im Sonnensaal mit kubanischen Rhythmen und exotischen Cocktails das sommerliche Wochenende mit viel Temperament und Freude beschwingt ausklingen zu lassen. Kubanischer Son und Salsa – dafür stehen "Los capitanes del son". Die Musiker des Profi-Sextetts aus dem Raum Basel haben die kubanischen Rhythmen bereits mit der Muttermilch in sich aufgenommen. Der einzige Nicht-Latino, Jorge Hurtero, ein Schweizer mit spanischem Namen, beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren in seiner Musikerlaufbahn mit dem kubanischen Nationalinstrument – der tres cubano. Vor einem halben Jahr hat er "Los capitanes del son" mit kubanischen Musikern aus dem Umfeld von "Mercado Negro" gegründet, um Mitteleuropa mit feurigem und authentischem Son aufzuwärmen. Die Band "Los capitanes del son" und das integrative Bewirtungsteam des Mehrgenerationenhauses Kapuziner freuen sich bei Liedern und Leidenschaft aus Kuba auf diesen Abend mit dem Publikum.