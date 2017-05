Rottweil Fliegende Türme und andere Eier

Da in der Stadt Rottweil 2017 das Jahr der Türme gefeiert wird, darf dies in Flottweil nicht fehlen: "Wir werden einen Turm-Tag haben und auf diesen Tag hin einen Flottweil-Turm errichten", so Roth. Zur Eröffnung des Turmes erwarten die Bürger Flottweils einen besonderen Gast. Und um ein Sprachrohr der einzelnen Betriebe zum Gemeinderat und dem Stadtoberhaupt von Flottweil zu haben, werden die Flottweiler mit Unterstützung der Experten vom Rottweiler Gewerbe- und Handelsverein eine eigene Interessenvertretung gründen.

Vom Dienstag, 8., bis Samstag, 26. August, finden 78 Veranstaltungen des KiJu-Sommers statt: Das Ferienangebot umfasst Natur- und Sportangebote, Museumsbesuche, Zeltlager bis hin zu Kreativ-Workshops in Kooperation mit Rottweiler Vereinen, Institutionen und weiteren engagierten Menschen. Neuheiten sind etwa "Tanzende Stöcke" oder "Summersticks" am Mittwoch, 9. August. Eine altbewährte Veranstaltung darf nicht fehlen: der Kinderflohmarkt am Wasserturm am Sonntag, 13. August, ab 11 Uhr. Die Reservierung von Tischen ist ab sofort unter Telefon 0741/49 43 53 möglich. Neu im Programm sind ein Ausflug am Donnerstag, 17. August, in das Schwarzwald- Haus der Sinne, ein Mitmachmuseum unter dem Motto "guga macht wonderfitzig" oder auch die Abenteuer-Fahrt zum Rheinfall am Freitag, 18. August. Aber auch die Region wird erkundet. So führt am Montag, 21. August, eine Sommerwanderung zur Grillhütte am Weiherbach in Göllsdorf. In der letzten Programmwoche können junge Künstler beim Siebdruck am Dienstag, 22. August, ihren Lieblingsspruch auf ein T-Shirt drucken und am Mittwoch, 23. August, können Hobbybäcker Türme backen. Für Jugendliche ab zwölf Jahren gibt es am Donnerstag, 24. August, Stand-Up-Paddling am Bodensee.

Damit nicht genug: Im Anschluss an den KiJu-Sommer lädt dann der TSV Göllsdorf vom 26. August bis 2. September zu seinem 42. Jugendzeltlager ein. ­

Anmeldungen für den KiJu-Sommer und Flottweil sind ab Donnerstag, 1. Juni, möglich. Flyer liegen dann im Rathaus, in den Ortschaftsverwaltungen sowie im Kinder- und Jugendreferat im Kapuziner aus. Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren aus Rottweil und den Stadtteilen können sich bis Samstag, 1. Juli, direkt im Kinder- und Jugendreferat sowie online auf www.kijuversum.de anmelden. Am Montag, 3. Juli, werden Veranstaltungen ausgelost, bei denen mehr Anmeldungen als Plätze vorhanden sind. Vom 4. bis 7. Juli (Dienstag bis Donnerstag, 9 bis 17 Uhr, und Freitag, 9 bis 13 Uhr) müssen die KiJu-Sommer- und Flottweil-Ausweise im Kapuziner abgeholt und bezahlt werden. Nicht abgeholte Ausweise gehen anschließend ab Montag, 10. Juli, (zu den KiJu-Öffnungszeiten Montag, 9 bis 12 Uhr, Dienstag bis Donnerstag, 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, Freitag, 9 bis 13 Uhr) in den weiteren Verkauf, bei dem auch Kinder, die außerhalb von Rottweil wohnen, noch Plätze erwerben können. www.kijuversum.de