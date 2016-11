Rottweil Fleißige Hände zaubern Schönes

In den vergangenen Wochen hatten die Eltern der Kindergartenkinder fleißig gebastelt, gefilzt, gehäkelt und gestrickt, um die beliebte Veranstaltung zu bestücken. Und einmal mehr war ein vielfältiges Sortiment zusammengekommen, das auch sehr gut nachgefragt war. Wer sich mit Geschenken und Deko eingedeckt hatte, der konnte im gemütlich eingerichteten Kaffeebereich verweilen. Für die Kinder gab es ebenfalls Angebote wie Puppenspiel und Filzen. Viele Familien nutzten den Martinimarkt aber auch, um sich über die Waldorfpädagogik und die Räumlichkeiten zu informieren. Im Waldorfkindergarten "Schwalbennest" gibt es zwei Kindergartengruppen. Auch eine Krippe bietet der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik an, und in Stetten gibt es den Naturkindergarten. Auch auf dem Rottweiler Weihnachtsmarkt, der am 1. Dezember beginnt, wird der Waldorfkindergarten vertreten sein.