Rottweil Fisch bestellt – Fleisch geliefert?Diskussionen ums Neckar-Center

Die vage Aussicht auf etwas besseres

Auch Posselts SPD-Kollege Arved Sassnick oder FFR-Stadtrat Reiner Hils sahen nicht wirklich eine Alternative. Zu vage erschien ihnen die Aussicht, "etwas besseres zu bekommen" (Sassnick). Und überdies warnte der Sozialdemokrat vor der Außenwirkung eines solchen Rückziehers bei künftigen Investorensuchen. "Wir haben keinen anderen an der Hand", machte Michael Gerlich (FDP) deutlich.

Für manchen im Gremium ist die Aussicht auf mehr Wohnungen – 29 sind geplant – gar kein Grund, das Projekt zu kritisieren. Hubert Nowack (Grüne) begrüßte ausdrücklich das zusätzliche Geschoss. Mehr Bewohner in der Innenstadt stärkten hier schließlich auch die Kaufkraft. Das Stichwort "Innenstadtverdichtung" fiel in der Diskussion ebenfalls mehrfach.

18 Ja- und sieben Nein-Stimmen zählte Oberbürgermeister Ralf Broß am Ende – für den Aufstellungsbeschluss. Um den war es in der Sitzung des Gemeinderats gestern schließlich eigentlich gegangen. Die Debatte erinnerte Broß aber in Teilen mehr an die Abwägungsrunde, die ganz am Ende des Bebauungsplanverfahrens ansteht. Trotzdem wich der Oberbürgermeister keiner Frage aus, ließ Fachbereichsleiter Lothar Huber immer wieder zu Anregungen Stellung nehmen, die sich mit dem Anlieferungsverkehr, der Zahl der Stellplätze in der Tiefgarage, der Kubatur des Baus oder auch dem Baumbestand beschäftigten. Huber versuchte dabei, den Blick fürs Ganze im Fokus zu halten. "Merkt das jemand, wenn da ein Lastwagen mehr fährt?", fragte er bewusst provokant und machte klar: Wer diesen Markt in der Innenstadt wolle, müsse diesen Lkw akzeptieren.

Schreiben aus der Nachbarschaft

Die Belange der Nachbarn jedenfalls sieht Nowack berücksichtigt. Die neue Planung bringe für diese mehr Vor- als Nachteile. Indes liegt der Stadt ein Schreiben aus der Nachbarschaft vor, mit der Frage, ob die Stadt nicht gegen Wettbewerbsbeschränkungen verstoße. Doch Bürgermeister Christian Ruf sieht da aus juristischer Sicht keine Probleme auf die Stadt zukommen.