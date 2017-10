Rottweil "Fireball" mit voller Energie auf der Bühne

Bei viel beachteten Konzerten konnte die Band mit ihren explosiven Live-Shows beweisen, dass sie hält, was sie verspricht: die besten Songs von "Deep Purple", gespickt mit viel Liebe zum Detail und vor allem voller Energie.

Wer kennt nicht das Live-Album "Made in Japan", welches heute noch immer als das "Hard-Rock-Live-Album" schlechthin gilt?

Mit dieser Power und diesem Spirit lädt "Fireball" zu einer Zeitreise in die glorreiche Vergangenheit von "Deep Purple" ein, in eine Zeit, als es galt, live in musikalische Dimensionen vorzudringen, die vorher noch niemand betreten hatte.