Rottweil Finale bei "Zuhause im Glück" einfach überwältigend

Schon im Februar hatte sich die Rottweilerin bei "Zuhause im Glück" gemeldet und auf die Familie Geiger in Waldachtal-Lützenhardt aufmerksam gemacht. Es folgte ein Casting im Mai und dann einige Wochen später der Anruf aus Köln: Es klappt. Karin Mager durfte der Familie die Nachricht überbringen. "Das war schon sehr bewegend."

Sieben Tage lang hatte das Bauteam aus der RTL2-Sendung mit Eva Brenner und John Kosmalla nun im Haus der Geigers in Waldachtal-Lützenhardt gewerkelt. Zum Finale am Donnerstag kamen rund 200 Freunde und Fans, um die Familie mit dem kranken Yves in sein neues "Zuhause im Glück" zu begleiten.

Eigentlich sollte das Finale um 15 Uhr sein. Doch kurz vorher legt John Kosmalla noch mal selbst Hand an, um mit dem Akkuschrauber etwas am Gartenzaun zu richten. Auch Innenarchitektin Eva ist noch nicht fertig.

Um 16.26 Uhr kommt dann Familie Geiger aus Richtung der Hotels zu Fuß an. Kinderkrankenschwester Karin Mager aus Rottweil schiebt den Rollstuhl, in dem der im Wachkoma liegende Yves liegt. Daneben Vater Jürgen, Mutter Sandra und Schwester Merle. Eva Brenner und John Kosmalla begrüßen die Familie und führen sie durch das Spalier der 200 Fans. Vater Jürgen hat Tränen in den Augen, als er sagt: "Was ich jetzt fühle, ist schwer in Worte zu fassen. Die Liebe, die Herzlichkeit, die vielen Menschen. Es ist schön, das zu sehen." Dann küsst er sein schwer krankes Kind und nimmt die Hand von Yves, der im Wachkoma liegt. Die 200 Fans zählen den Countdown runter, dann drückt Yves den Knopf. Das große Banner mit "Zuhause im Glück" fällt. Endlich können die Geigers in ihr neues Haus. Und Karin Mager hat darin am Freitag schon zum ersten Mal gearbeitet und dem kranken Yves das Leben ein wenig leichter gemacht.