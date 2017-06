Rottweil Feuerwehr übt für den Ernstfall

Rottweil (sms). Es ist kurz nach 19.30 Uhr als am Donnerstag mehrere Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht durch das schwarze Tor fahren. Die Restaurants und Cafés sind an diesem lauen Sommerabend proppevoll und so erhalten die Feuerwehrleute viel Aufmerksamkeit. Was ist da passiert?, fragt man sich und es wird getuschelt.