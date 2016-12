Rottweil. Ein ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung in der Rottweiler Belchenstraße hat am Sonntag gegen 20.40 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Zu einem Brand kam es laut Polizei nicht. Die Feuerwehr, mit drei Fahrzeugen und 14 Mann vor Ort, rückte nach der Überprüfung der vermeintlichen Brandstelle wieder ab.