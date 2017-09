Rottweil Feuerwehr packt langsam ihre Kisten

In der neuen Feuerwache werden derzeit Möbel aufgebaut, Räume eingerichtet und geputzt. Die Atemschutzwerkstatt ist bereits in der Schramberger Straße zu finden und auch die neuen – feuerroten – Spinde für die Einsatzkleidung stehen schon.

Die drangvolle Enge, die zuletzt im alten Feuerwehrhaus herrschte, hat bald ein Ende. Die Fahrzeughalle ist geräumig und vor allem eines – barrierefrei. Treppen gibt’s künftig nicht mehr. Zumindest nicht für diejenigen, die in den Einsatz gehen. Die Räume im ersten Stock sind für die Einsätze nicht relevant, sind aber – mittels Aufzug – ebenfalls barrierefrei erreichbar. Hier sind Schulungsraum, Florian-stüble, Archiv, Büroräume und dergleichen untergebracht.

Der Stadtbrandmeister und seine Feuerwehrleute freuen sich über die neuen Räume, die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Das alte Feuerwehrhaus habe nun endgültig ausgedient.

Der Weg bis zum Neubau sei lang und teilweise auch beschwerlich gewesen, erinnert sich auch Frank Müllers Vorgänger und Vater, Rainer Müller, an vergangene Jahre und Diskussionen im Gemeinderat. Der Anbau in der Schlachthausstraße sei von Anfang an als Übergangslösung gedacht gewesen. So habe es der damalige Feuerwehrpräsident Albert Bürger bei der Einweihung 1968 gesagt, weiß der Stadtbrandmeister a. D. noch gut. Die Übergangslösung hielt nun beinahe 50 Jahre. Immer wieder habe man einen Anlauf für den Neubau gestartet. Doch diese scheiterten. Die Gründe dafür waren ganz unterschiedlich, meist aber war die Standortfrage schwierig.

Enge Garagen und das lecke Dach gibt es bald nicht mehr. Und auch die Stellplatzsituation im Einsatzfall wird durch die Tiefgarage künftig entspannt sein. Die Feuerwehr darf sich also freuen. Aber bis zur Einweihung liegt noch ein gutes Stück Arbeit vor den Mitgliedern der Rottweiler Feuerwehr. Alle packen kräftig mit an.

Die neue Feuerwache in der Schramberger Straße steht kurz vor der Fertigstellung. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit kann das Gebäude in den nächsten Wochen bezogen werden. Im alten Feuerwehrhaus werden langsam Kisten gepackt. Wir begleiten die Aktion in einer Artikelserie.­