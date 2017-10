Rottweil Festliches Ereignis für Ohr und Gaumen

Die besten Schüler aus der Gesangsklasse von Diplommusiklehrerin Birgit Wagner-Ruh singen Kunstlieder und Arien aus Oper und Operette. Auch kleine Theatereinlagen im Kostüm, wie zum Beispiel die Dolchszene Pamina und drei Knaben aus der "Zauberflöte" oder der Auftritt des Papageno werden das sehr abwechslungsreiche Programm ergänzen.

Umrahmt werden die musikalischen Darbietungen vom Eventcaterer G. Hildenbrandt, der ein kalt-warmes Drei-Gänge Fingerfood-Menü kredenzt.

Georg Hildebrandt kochte auch schon in der "Linde" in Villingendorf bei Chefkoch Rainer Gaiselmann und setzt so die seit über zehn Jahren bestehende Tradition der kulinarischen Opernabende in der "Linde" fort. Das Konzert beginnt am kommenden Sonntag, 15. Oktober, um 18 Uhr in der Etage2 (Hauptstraße 53 in Rottweil) mit einem Aperitif und Häppchen. Karten gibt es bei der Buchhandlung Klein in Rottweil. Da nur ein begrenztes Platzkontingent vorhanden ist, ist eine Reservierung erbeten.