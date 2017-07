Rottweil-Göllsdorf. Der Elternbeirat der Grundschule am Dissenhorn lädt am Samstag, 22. Juli, von 11 bis 15 Uhr zu einer Schulhockete mit öffentlichem Kinderflohmarkt ein. Der Kinderflohmarkt für jedermann dreht sich rund um Spielsachen, Bücher und andere Kindersachen. Mit einem Rahmenprogramm der Schüler und einem Auftritt der Minis des Musikverein Göllsdorf wird der Kinderflohmarkt umrandet. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Hinweise zum Verkauf: Es stehen keine Tische zur Verfügung, die Kinder sollten entsprechende Decken mitbringen und auslegen. Der Verkauf von Neuware und Kleidung ist nicht erwünscht. Der Flohmarkt ist nicht für gewerbliche Händler. Die Teilnahme am Flohmarkt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Aufbau kann ab 10.30 Uhr erfolgen. Als Verkaufsfläche stehen je nach Wetterlage der Schulhof oder die Gänge im Schulgebäude zur Verfügung. Ein Anspruch oder eine Garantie für einen Platz wird nicht zugesichert. Der Verkauf beginnt um 11 Uhr und endet um 15 Uhr.