Rottweil Fernöstliche Inspirationsquellen

Wie sind Sie 1967 auf die Idee gekommen, so etwas aus der Taufe zu heben?

I ngo Goritzki: Die Initiative ging von meinem Bruder Johannes aus. Ich war im ersten Jahr im Engagement in Basel, er hatte angefangen an der Trossinger Hochschule zu unterrichten. Wir gehörten damals zu einem wunderbaren Kreis um Sándor Végh, der in Freiburg lehrte. Man ging bei ihm nicht einfach in den Unterricht, er hat eine regelrechte Vision eröffnet über die gesamte große Literatur. Der Wunsch in diesem Kreis war, dass das nicht einfach aufhören sollte. Deshalb haben wir uns mit Végh und Freunden getroffen und musiziert.

Wie kann man sich das vorstellen?

Ingo Goritzki: Treffpunkt war unser Elternhaus in Oberndorf, eine große Mietswohnung im Lehrerhaus in der Lindenstraße. Dort haben wir geprobt und in den Pausen hat unsere Mutter uns alle mit Spaghetti verköstigt – herrlich!

Wie kam die Verbindung zu Rottweil zustande?

Ingo Goritzki: Durch unseren Kontakt mit der Rottweiler Künstlerfamilie um Siegfried Haas. Das war eine ähnlich kreative Atmosphäre wie bei uns zuhause. In diesem Umfeld kam der Gedanke auf: Lasst uns einfach ein paar Konzerte machen. Berthold und Frowin Haas haben die Plakate gestaltet und wir haben Konzerte gegeben – im ersten Jahr waren es vier.

Oft ist die Rede von einem "Rottweil-Feeling", das die Musiker, die hier alljährlich im Sommer für einige Wochen gastieren, erleben – worin besteht dieses "Rottweil-Feeling"?

Ingo Goritzki: Vielleicht darin, dass man das Gefühl hat, nicht einer strengen Vorgabe folgen zu müssen. Die Kreativität von Johannes und mir war für die Programme immer der Anstoß, es ist aber jeder eingeladen, etwas einzubringen und das wird ebenfalls respektiert. Über Sergio Azzolini zum Beispiel hat der Bereich Alte Musik im Festival einen großen Stellenwert bekommen und über Daniel Schnyder kam die Öffnung zu Jazz und Weltmusik – beides tolle Bereicherungen! Wir haben ja auch immer solche jungen Leute ausgesucht, die zu uns passten. Hier treffen sich Leute, die gut miteinander können – musikalisch und persönlich. Durch die intensive Zusammenarbeit in kollegialer, freundschaftlicher Atmosphäre bekommt die Festivalzeit zudem einen Werkstattcharakter.

Sie haben 1987 damit begonnen, Aufträge für Kompositionen anzustoßen, die in Rottweil erstmals aufgeführt werden. Man könnte doch sagen: Es gibt ein überreiches Repertoire und gerade im Bereich der Alten Musik werden immer wieder Entdeckungen gemacht. Zugespitzt gefragt: Wozu braucht es da das Neue?

Ingo Goritzki: Weil Stillstand nicht der menschlichen Natur entspricht. Wir geben uns ja auch nicht auf Dauer mit Mobiltelefonen oder Autos aus einem bestimmten Jahr zufrieden, sondern wollen Innovation. Kunst ist zwar nicht genau dasselbe. Aber Kunst soll uns inspirieren, erfreuen, soll aber auch Fragen aufwerfen und über das Bekannte hinausweisen. Dass Neues geschaffen wird, gehört für mich zwingend dazu. Es ist einfach unglaublich spannend, eine Musik zu spielen und zu hören, die vorher noch nicht in der Welt war – das ist fantastisch und für alle Beteiligten ein enormer Gewinn!

Beim 50. Jahrgang des Festivals steht Korea im Mittelpunkt – warum?

Ingo Goritzki: Aufgrund einer Gastprofessur an der Korea National University of Arts in Seoul lebe ich seit 2012 jedes Jahr einige Monate in diesem Land. Daher bin ich mit dieser Kultur intensiv in Berührung, die sehr alte, reiche Traditionen und eine westlich ausgerichtete Modernität im Alltagsleben verbindet. Das ist faszinierend!

Meine persönliche Verbindung zu Korea hat viel mit dem Komponisten Isang Yun zu tun. Dessen berühmtes Solostück "Piri" für Oboe solo (1971) habe ich mit Begeisterung erarbeitet. Dass ich ihm dann bis zu seinem Tod freundschaftlich verbunden sein durfte, viele Reisen durch Europa und Asien mit ihm zusammen unternehmen konnte und Widmungsträger dreier wichtiger Werke wurde, habe ich stets als großes Glück empfunden. Diese Gefühle, verbunden mit dem Kennenlernen der koreanischen Volks-und Hofmusik als der Inspirationsquelle seiner Kompositionen, haben mich dazu bewogen, Yun und seine musikalische Welt in den Mittelpunkt des 50jährigen Jubiläums der "Sommersprossen" zu stellen.

Dank Yun ist Korea ja auch Teil der Geschichte des Rottweiler Festivals: Yun hat zum 20. Jubiläum 1987 ein Stück komponiert, das in Rottweil uraufgeführt wurde – und das wir am 29. Juni erneut aufführen werden.

Was können wir mittels Musik über dieses ferne Land erfahren?

Ingo Goritzki: Dass es auch da Musik gibt. Eine fesselnde Musik, wenn sie unverfälscht gemacht wird.

Das Buch "Sommersprossen – 50 Jahre Rottweil Musikfestival" (152 Seiten, ISBN 978-3-00-056487-1) ist ab 23. Juni im Handel erhältlich und kostet 24,95 Euro. Bei den Konzerten der "Sommersprossen" können von Ingo Goritzki signierte Exemplare erworben werden.