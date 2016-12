Rottweil Felsensänger gibt Konzert für die Mutter

Clemens Maria Haas wohnt mittlerweile in Italien und ist dort bekannt als der Felsensänger. Der Musiklehrer und Komponist singt für die Touristen auf den Felsen der Küste folklorische Lieder in vier Sprachen und begleitet sich dabei auf der Gitarre. Im Dezember gibt der gebürtige Rottweiler einige Konzerte in Deutschland und möchte dabei auch für seine 96-jährige Mutter singen. Ingrid Haas brachte acht Kinder zur Welt und zog einen Pflegesohn aus Uganda groß. Mittlerweile lebt sie in Tübingen im betreuten Wohnen und ist nach Angaben ihres Sohnes noch sehr fit. Das Konzert beginnt am 7. Dezember um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.