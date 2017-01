Rottweil Feiern und schaffen – es geht!

Am Sonntag nach dem Umzug wärmen sich Fransenkleidle und Schantle bei uns auf, die Altoberndorfer Musiker schauen vorbei, ein kleiner, süßer Fedrahannes wird zum beliebten Fotomotiv – bis er sich dann aber doch lieber Orangensaft und Brezeln widmet. Einen Stehtisch weiter gibt’s Fachsimpeleien über die Rottweiler Kleidle, glückselige Berichte über "Zehnerreihen von Besuchern", über die Kälte am Samstagabend, den herrlichen Sonnenschein am Sonntag und dass man beim Weg über die Hochbrück’ in die Stadt doch glatt mal schlucken musste, so bewegend war’s. So muss es sein. Als sich unsere Besentüren schließen wird es auch auf den Straßen ruhiger. Ein toller Narrentag geht zu Ende. Gottseidank geht’s nicht mehr lang bis zur Fasnet – mit Redaktionsbesen natürlich. Bis dann!