Rottweil Feierlicher Schlussakkord stimmt erwartungsfroh

Rottweil-Zepfenhan. Weihnachten erwarten und dies in einem Rahmen, der unter die Haut geht – so wünschen sich viele die Adventszeit und genau dieser Wunsch erfüllte sich für die Gäste in der St.-Nikolaus-Kirche Zepfenhan. Mit einem feierlichen Schlussakkord klang am zweiten Advent die Veranstaltungsreihe zum 125-jährigen Bestehen des Kirchenchors Zepfenhan aus.