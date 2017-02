Rottweil. Ein Brandalarm am Testturm von Thyssen Krupp hat sich am Dienstagabend als Fehlalarm entpuppt. Das Betriebspersonal des Turms hatte laut Polizeimitteilung eine geplante Abschaltung des Rauchgasansaugsystems durchgeführt. Hierbei löste ein Brandmelder vermutlich aufgrund von Staubpartikeln Alarm aus. Die Feuerwehr Rottweil rückte an, Rauch- oder Brandentwicklung konnte nicht festgestellt werden.