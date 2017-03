Rottweil Fastenzeit in der Kapellenkirche

In jedem Gottesdienst der Fastenzeit werden die Kinder in verschiedenen Kinder-Elementen besonders angesprochen. Die Symbolik der Perlen steht immer auch in einem Bezug zu den Lesungen aus der Bibel. Kinder geben Erläuterungen zu den Perlen, sprechen die Fürbitten und dürfen sich um den Altar versammeln.

Das neue Radio Neckarburg hat zu den Aktionen für Kinder und Jugendliche in den Rottweiler Gemeinden Interviews aufgenommen, die am Sonntag, 26. März, zwischen 8 und 9 Uhr in der Sendung "Typisch himmlisch – Kirche am Sonntagmorgen" ausgestrahlt werden.

An den kommenden Sonntagen, jeweils ab 9.30 Uhr, wird die Reihe der Kinder-Elemente in der Kapellenkirche mit der Perle der Nacht, der Perle der Auferstehung und drei Gehe imnis-Perlen fortgeführt, damit das Armbändchen bis zum Familiengottesdienst am Palmsonntag vollständig wird.