Rottweil Fasnet verbindet – gefeiert mit Freundschaft und Leidenschaft

Rottweil. Dieses "Toll" kennt viele Worte. "Wunderbar" lassen erfahrene Wadelkappen, die sonst auch mit Kritik nicht geizen, fast verzückt verlauten, "Einmalig!", schwärmt Eberhard Schmid, Präsident der Oberndorfer Zunft, und die Überlinger Narrenmutter Wolfgang Lechler findet es einfach "super". Doch was hat die Menschen im Sonnensaal des Kapuziners so in Wallung gebracht, dass der letzte Beitrag mit stehenden Ovationen gefeiert wurde?

Mal "was anderes" sollte es geben, hatten sich die Gastgeber überlegt. Narrenmeister Christoph Bechtold berichtet, dass bei der Abreise vom Narrentag vor vier Jahren klar gewesen sei: "Es muss mindestens so gut werden wie in Elzach." Es war ein gelungener Narrentag mit einem schönen Zunftmeisterempfang in Elzach, durchaus emotional, wie es auch die kühlsten Narren sein können. Rottweil sollte "anders" sein. Sicher, auch gelungen, auch emotional – und eben mindestens so gut.

An die Stelle der Vielzahl der einzelnen Begrüßungen der Würdenträger tritt ein "Allen ein herzliches ›Grüß Gott‹"! Das spart viel Zeit, und jeder weiß, dass auch er Teil der großen Festgemeinde ist. Bechtold skizziert die Basis, auf die der Viererbund baut: Man brauche keinen Verein, keine Gremien, keine Satzung – "Bei uns gilt der Handschlag noch ’was." Dass in den Viererbund-Städten Fasnet mit Freundschaft und Leidenschaft gefeiert werde, lässt sich gewissermaßen in den Viererbund verlängern.