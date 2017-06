Rottweil Fasnet-Solarstrom auf Borneo

Mitten im Herzen von Borneo, in Kapuas Hulu am Embaloh River, am Eingang eines 800­ 000 Hektar großen Nationalparks, hat eine Dayak-Iban-Gemeinde ein neues Langhaus gebaut und Anfang Juni feierlich eingeweiht. Es ist 180 Meter lang. 40 Familien finden darin Platz. Ein Gemeindewald mit 1300 Hektar Fläche gehört dazu. Im Wald um das Langhaus findet man noch regelmäßig Orang-Utan-Nester – eine Seltenheit, wie Jäger berichtet.

In den 1960er-Jahren wurden die Menschen durch eine militärische Auseinandersetzung zwischen Malaysia und Indonesien vertrieben, das alte Langhaus abgebrannt. Jetzt wurde es mit Hilfe der indonesischen Regierung wieder aufgebaut. Die Einweihung wurde von den ehemaligen Kopfjägern wie vor Urzeiten gefeiert. Die traditionellen Rituale, durch katholische Einflüsse bereichert, wurden von Jung und Alt zelebriert. Es gab ein glanzvolles Fest.

Ein Höhepunkt war die mitgefeierte Einweihung einer Lodge mit drei Gästezimmern, Küche und Gasträumen am Fluss neben dem Langhaus. Tourismus soll eine weitere Einkommenquelle werden. Mit Hilfe der Spende vom "Schwarzen Lamm", auf Indonesisch "Domba hitam", konnte eine Solaranlage installiert werden, die den Dayaks und ihren zukünftigen Gästen Strom für Licht, Musik und Smartphone liefert.