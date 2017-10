Rottweil Famose Halloween-Party im Kraftwerk

Selten war das Rottweiler Kraftwerk so voll, wie am Samstagabend. Die Gruselfete lockte mit tanzenden Skeletten und riesigen Spinnweben im Kolossal. Der Turbinensaal verwandelte sich regelrecht in eine Folterkammer mit Friedhof- und Folterkammer-Feeling.

Gruseliges Gelächter überall. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht. Hier gibt es die Bildergalerie!