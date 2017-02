Rottweil Falsche Polizisten am Telefon

Die Polizei wird nie anrufen, um zu erkunden, was an Bargeld und Schmuck zu Hause vorhanden ist und wie es verwahrt wird. Bei solchen Fragen angeblicher Polizisten am Telefon sollten sofort alle Alarmglocken schrillen. Am Telefon sollten keinesfalls sensible Informationen, egal welcher Art (häuslicher Bargeldbestand, Wertsachen, Kontodaten...) weitergegeben werden.

Der auf dem Display angezeigten Telefonnummer sollte keineswegs vertraut werden. Auch wenn die angezeigte Nummer tatsächlich die der Polizei oder einer anderen Behörde sein sollte, heiße das nicht automatisch, dass der Anrufer auch dort arbeite.

Wertsachen und Bargeld sollten nie "zur sicheren Verwahrung" an Personen gegeben werden, die man nicht kennt. Auch Zahlungen sollten im Rahmen solcher Kontakte keinesfalls veranlasst werden. "Behörden werden nie per Telefon zu irgendwelchen Zahlungen auffordern", betont die Polizei.

Wenn man einen solchen Anruf erhält, sollte man sich die auf der Telefonanzeige erscheinende Telefonnummer merken, das Telefonat abbrechen und umgehend die Polizei verständigen, so ein weiteren Rat.

Weitere Informationen: Bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Landkreises oder im Internet unter www.polizei-beratung.de