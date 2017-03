Rottweil Fahrer von E-Bikes erhalten Tipps

Der Verein bietet deshalb an den Samstagen 1. April und am 6. Mai zwei kostenlose Kurse für Fahrer von Elektrofahrrädern an. Sie finden jeweils von 13 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in Rottweil statt.

Ein Moderator der Verkehrswacht gibt dabei wichtige Ratschläge für den Umgang mit dem Pedelec. Er werde nicht nur auf die besonderen Regeln für Radfahrer im Straßenverkehr eingehen, sondern auch Tipps zur Verkehrssicherheit geben und über die technischen Gegebenheiten eines solchen Fahrrades informieren.

Neben diesen theoretischen Informationen üben die Teilnehmer unter der Anleitung des Moderators die grundsätzlichen Fähigkeiten des Radfahrens wie Kurven fahren, Zielbremsen oder Überholen. Für die praktischen Module benötigen die Teilnehmer ein eigenes Elektrofahrrad und natürlich einen Fahrradhelm. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf zwölf begrenzt. Eine Anmeldung unter Angabe der Adresse und Erreichbarkeit ist erforderlich per E-Mail an info@verkehrswacht-rottweil.de.