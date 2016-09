Rottweil Fahnenzug führt zu Scherers Kapelle

Rottweil. Schon 2013 übernahm die Friseurzunft die Pflege und Betreuung der Kapelle an der oberen Heerstraße. Mit einer Stele, die kurz die Geschichte der Kapelle erklärt, finden die Renovierungsarbeiten nun ihren Abschluss.

Die Kapelle wurde 1448 erstmals als "Bader Caeppelin" erwähnt und rührt demnach nicht von einer Stifterfamilie Scherer her, sondern sie geht auf das Bader- und Scherer-Handwerk zurück. Über Jahrhunderte hatte die Kapelle eine besondere Bedeutung, weil sie am Weg zur Rottweiler Richtstätte am Galgen lag. So kann man sich sehr gut vorstellen, dass hier so manch armer Sünder sein letztes Vater Unser gebetet hat.

Seit 1403 gedenken die Rottweiler Bader, Scherer und Barbiere ihrer Patronin Maria Magdalena am 22. Juli, was die Friseurzunft ab nächstes Jahr in ihr Programm aufnehmen möchte.