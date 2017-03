Rottweil Fackelbuben halten Brauch am Leben

Rottweil-Feckenhausen. Am Vorabend des Fackelfeuers, das gestern Abend im Gewann "Auf dem Berg" entzündet wurde, ziehen die Buben aus dem Dorf – meist sind es die Schulabgänger, die Neuntklässler – von Haus zu Haus und heischen Lebensmittel. Es geht um Mehl, Eier und Fett. Daraus werden Kratzete gebacken. Für die Helfer des Fackelfeuers. Wenn die Jungs von Haus zu Haus ziehen, sagen sie ein uraltes Sprüchlein auf: "Mir wend im ... d’Fackel traga, er wird uns s’ Küchle net versagen. Pflugeisele unser Recht, mir sind so arme Ackersknecht. Ma hät uns an Wecka versprocha mit siebazehn Ecka. Pflugeisele unser Recht mir sind so arme Ackersknecht. Hon s’ Glöckle höra klingla mit Nussa und mit Äpfel. Pflugeisele unser Recht mir sind so arme Ackersknecht."

In diesem alten Spruch sind Verzweiflung und Hunger der alten Ackersknechte deutlich spürbar. "Wir vermuten, dass sie durch den Ort gezogen sind, weil sie von ihren Herren, trotz vieler Versprechen, nichts bekommen haben", sagt Ewald Grimm.

Fünf Fackelbuben waren am Samstag unterwegs und haben ihr Sprüchle aufgesagt. An jedem Haus. Und die Zutaten dürften vermutlich für mehrere Kilo Kratzete gereicht haben.