Rottweil Ex-Moderator klagt gegen einstigen Freund

Es geht um eine Forderung in Höhe von 25.000 Euro, eingeklagt von einem ehemaligen Journalisten und Fernsehmoderator. 2014 hatte er ein Kontoguthaben in Höhe von 200.000 Euro an eine Bank verpfändet. Diese Realsicherheit benötigte der nun Beklagte, ein 65-jähriger "ehemalige Freund", um einen großen Auftrag in seiner Firma, die ihren Sitz im Landgerichtsbezirk hat, erfüllen zu können. Zuvor war er bei vielen Banken gescheitert. "Die Banken zeigten größte Zurückhaltung", schildert er. Aufgrund seines Alters und Krankheitsbildes seien sie nicht bereit gewesen, einer "mittelständischen Firma kurz- oder mittelfristig Gelder zu leihen". Damals stand er unter Druck, sagt er, nun verklagt ihn sein Freund.

Grund: Der Journalist fordert zehn Prozent pro Jahr von der verpfändeten Gesamtsumme. Allerdings sei die Vertragsauslegung bedürftig, erklärt der Richter. Es handle sich hierbei nicht um ein normales Darlehen, da Geld verpfändet wurde. So sei strittig, in welcher Höhe die Zinsen ausgezahlt werden. Ebenso sei unklar, wie lange diese Zahlung erfolge. Die Zinsen, zehn Prozent im Jahr, könnten sich an der Haftungssumme oder an der Gesamtsumme in Höhe von 200.000 Euro orientieren. Das Problem: Die Haftsumme reduziert sich mit jeder Tilgung und somit auch die Zinshöhe. Für rückstellige Zinsen bis zum 30. Juni 2016 wären dies 25 000 Euro.

Doch schnell wird klar: Geld spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. Das Vertrauen zwischen den Freunden litt unter der vertraglichen Vereinbarung. Die Situation im Landgericht spitzt sich zu, die Gemüter sind erhitzt. Selbst aus kleinsten Äußerungen entbrennen heftige Auseinandersetzungen. "Warum lügst du?", entgegnet der 80-jährige Kläger laut, als der Beklagte äußert, dass er den Vertrag nicht aufgesetzt habe. Noch nicht einmal von rechtlicher Bedeutung, entfacht dies eine heftige Diskussion zwischen den ehemaligen Freunden. "Ich bin kein Jurist", rechtfertigt der 80-Jährige, "ich brauchte nur eine Sicherheit". Ansonsten wäre ein Vertrag für ihn nicht nötig gewesen, "das Vertrauen hatte ich damals noch". Nun ist es fort. Ebenso wie die Freundschaft, wie der 80-Jährige mehrfach während der Verhandlung betonte.