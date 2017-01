Rottweil "Es war ein bewusst reduziertes Jahr"

Rottweil. Die Adventskerzen sind ausgebrannt und die Straßen zeigen vereinzelt noch Spuren von der Silvesternacht. Was bleibt sind die Geschäfte, die noch von der hohen Nachfrage an diesen Feiertagen profitieren. "Weihnachten ist immer eine richtig gute Geschichte", sagt Karin Huonker, Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) Rottweil. Schon lange sei das Weihnachtsgeschäft nicht so stark gewesen wie 2016. Großen Beitrag hierzu leistete sicherlich das Wetter. Die trockenen aber auch kalten Tage sorgten für volle Geschäfte. Hektisch wurde es dennoch nicht – zumindest nicht so wie die Jahre zuvor.

Die Weihnachtstage lagen 2016 für den Einzelhandel so günstig, dass sie von den kompletten Arbeitswochen profitierten. Diese Wochen entzogen dem sonst so typischen Weihnachtsstress seine Hektik. Die Menge an Weihnachtskäufen blieb allerdings. Und wer davon noch nicht genug hat, findet immer noch Artikel hinter den Schaufenstern der Läden.

"Das Geschäft war sehr gut besucht. Die Kunden wollten sogar längere Öffnungszeiten", erinnert sich Ilona Engelhardt, die Inhaberin des Geschenkeladens myEngele, und lächelt. Sicher wäre die geballte Masse zur Weihnachtszeit über das Jahr verteilt besser, doch "so ist Weihnachten".